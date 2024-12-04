Генсек НАТО про ядерні погрози РФ: Надійне стримування замість відповіді

НАТО серйозно сприймає ядерні погрози Кремля, але замість відповіді зосереджує зусилля на забезпеченні надійності власних засобів стримування. Про це у Брюсселі на пресконференції за підсумками дводенної зустрічі міністрів закордонних справ Альянсу заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте, повідомляє Укрінформ.

"Ми сприймаємо ядерні проблеми дуже серйозно, але ми також погоджуємося, що ця риторика надходить від Росії, яка хотіла б, щоб ми обговорювали її ядерні спроможності. Проте ми не хочемо на це відповідати. Натомість маємо переконатися, що наші засоби стримування сильні, і ми можемо відповісти будь-якому агресору та будь-якому противнику" , - зазначив Рютте.

Як повідомлялося, у Брюсселі завершилася дводенна зустріч міністрів закордонних справ країн НАТО. Вчора, 3 грудня, в штаб-квартирі Альянсу у форматі робочої вечері відбулося засідання Ради Україна-НАТО за участі міністра закордонних справ України Андрія Сибіги.