Сара Вагенкнехт, лідерка ультралівого Альянсу Сари Вагенкнехт (АСВ) та журналістка Аліса Шварцер разом з 36 іншими особами опублікували черговий відкритий лист про війну Росії проти України, повідомляє Європейська правда.

Про це повідомляє портал t-online, у розпорядженні якого опинився лист.

Глава АСВ і публіцистка у листі закликають запобігти "великій європейській війні".

Вони стверджують, що німецьким політикам "давно пора наполягати на деескалації і негайному припиненні вогню з подальшими мирними переговорами". При цьому, на їхню думку, варто орієнтуватися на мирний план Бразилії та Китаю.

Серед підписантів листа також колишній міністр внутрішніх справ СДПН Отто Шилі, колишня фігуристка Катаріна Вітт, засновник Trigema Вольфганг Груп, колишній політик ХСС Петер Гаувейлер і письменник Юлі Зех.

Лист має назву "Одна хвилина до дванадцятої – запобігти великій європейській війні!", Шварцер і Вагенкнехт описують війну як "загарбницьку війну Росії, що порушує міжнародне право". У "Зверненні 38", як вони називають свій лист, вони кажуть, що Україні бракує не лише зброї, але й солдатів, і стверджують, що "кінця смертям" "не видно".

"Рішення президента США Байдена, прийняте в останню хвилину", санкціонувати атаки на Росію ракетами, що постачаються США, "ініціювало новий рівень ескалації". Оскільки Британія і Франція наслідують цей приклад, ризик для всієї Європи різко зростає, вважають автори листа. "Німеччина може стати новим полем битви", – йдеться в листі.

Вони розкритикували президента США Джо Байдена, який залишає посаду, за дозвіл на застосування ракет в глибині території Росії: "Байден відмовився від цього кроку в минулому, щоб, як він сам підкреслював, уникнути Третьої світової війни. Чи зараз це вже не актуально?".

Сару Вагенкнехт уже тривалий час називають "подругою Путіна" через її проросійські погляди. Недавно вона запропонувала свій "мирний план": Захід припинить поставки зброї Україні, якщо глава РФ "погодиться на негайне припинення вогню на поточній лінії фронту".