У Дніпрі викрили п'ятьох організаторів схем для ухилянтів

Співробітники СБУ і ДБР затримали у Дніпрі ще п'ятьох 5 організаторів схем для ухилянтів. Їм загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.З посиланням на пресслужбу СБУ, повідомляє Лівий берег.

За результатами комплексних заходів викрито місцевих працівників ТЦК та СП, військовослужбовців, лікарів та цивільних осіб, котрі виступали "посередниками" для пошуку клієнтів і передачі грошей.

t.me/SBUkr

За матеріалами справи, фігуранти безпідставно вписували тяжкі діагнози в історії хвороб ухилянтів, а потім робили їм фіктивні медвисновки про непридатність до служби за станом здоров’я.

Далі підробку передавали спільникам у ТЦК, де їхніх клієнтів "списували" з військового обліку або надавали їм відстрочку від призову.

t.me/SBUkr

Вартість таких "послуг" становила від 12 тис. американських доларів з одного військовозобов’язаного.

t.me/SBUkr

Правоохоронці поетапно задокументували всі факти злочинної діяльності фігурантів і затримали п’ятьох організаторів оборудки.

Під час обшуків у зловмисників виявлено медичну документацію із уже готовими неправдивими медичними відомостями, чорнові записи, носії інформації, а також понад 2 млн у гривневому еквіваленті, ймовірно одержаних злочинним шляхом, та зброю.

t.me/SBUkr

Наразі затриманим повідомили про підозру (відповідно до вчинених злочинів) за такими статтями Кримінального кодексу України:

ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань);

ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою);

ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України);

ч. 1 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів);

ч. 3 ст. 366 (службове підроблення).

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.