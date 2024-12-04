Сили оборони відбили спробу прориву росіян у Куп'янськ - ЦПД

Російська армія сьогодні намагалась прорватись у місто Куп'янськ. Їх штурм було відбито. З посиланням на дані керівника Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка, пише Наталія Кава, РБК-Україна.

"Російська армія справді зробила спробу прориву в Куп‘янськ сьогодні. Декілька одиниць техніки та піхота пішли на прорив і були знищені нашими силами" , - написав Коваленко.

За його словами, такі штурми наразі є звичайною практикою для росіян. Окупанти намагаються прорватися в житловий сектор чи на околиці. Висаджують там десант і намагаються закріпитись до підходу підкріплення.

"Наші воїни відпрацювали сьогодні добре" , - зауважив Коваленко.

Раніше повідомлялося, що на початку листопада група російських окупантів, ймовірно, прорвалася до Куп'янська. Однак їх атаку було відбито українськими військовими.

Пізніше начальник Генштабу ЗСУ Анатолій Баргилевич запевняв, що українські військові відбили всі атаки на Куп'янськ і наразі загрози місту немає.