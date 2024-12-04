Россияне атаками по херсонцам тренируют своих операторов дронов - FT

Російська Федерація з літа значно посилила обстріли цивільного населення у Херсоні. Російські військові перетворили місто на навчальний полігон.﻿ З посиланням на Financial Times, пише Наталія Кава, РБК-Україна.

Таку думку висловив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. За його словами, росіяни перекинули до Херсону частину найкращих підрозділів операторів дронів. Окупанти запускають по центру міста топові моделі безпілотників з іншого берега Дніпра. Таким чином вони відточують бойові прийоми та тренують нових операторів дронів.

Основною ціллю росіян є рухомі цілі або транспортні засоби. Найбільшу кількість атак дронів було зафіксовано у вересні цього року - 2 748. Тоді ж найбільше людей дістали поранень - 155. А ось у жовтні була зафіксована найбільша кількість жертв через атаки безпілотників - 12 людей.

Частіше за все росіяни цілять дронами у військові автомобілі, машини швидкої допомоги, поліцейські, пожежні машини та гуманітарні конвої. Ворожі дрони загрожують і цивільним, особливо якщо місце є багатолюдним - ринки, заправки, кафе, поштові відділення та центри гуманітарної допомоги.

Росіяни для обстрілів Херсону росіяни використовують FPV-дрони, китайські Mavic, а іноді й більші російські дрони Lancet.