Шольц виступив проти розміщення німецьких військ в Україні

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що поки що відмовляється обговорювати можливу присутність військ Німеччини на території України після закінчення війни, про яку раніше заявляла голова МЗС країни Анналена Бербок. З посиланням на Stern, повідомляє Новое время.

«Зараз абсолютно недоречно розмірковувати про те, що саме відбудеться після закінчення війни» , — заявив він у середу під час урядових слухань у Бундестазі.

За словами Шольца, заяви Бербок були «не зовсім точними», бо вона намагалася дати «дипломатичну відповідь» і «не сказати ні «так», ні «ні».

Шольц підкреслив, що війна в Україні «не повинна стати війною між Росією і НАТО», що означає, що «в цій військовій ситуації не може бути й мови про сухопутні війська».

Він вважає, що про таку місію Бундесверу «не може бути й мови».

Раніше Бербок допустила розміщення німецьких військ на території України, підкресливши, що Німеччина підтримає всі заходи, які можуть слугувати миру в довгостроковій перспективі та заявивши, що варіант міжнародної військової присутності можливий на додаток до гарантій безпеки, зокрема таких, як членство в НАТО.