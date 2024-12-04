ЄБРР схвалив інвестиції в Україну на понад €1,3 млрд

Рада директорів Європейського банку реконструкції та розвитку схвалила інвестиції в Україну на суму понад 1,3 млрд євро.﻿ Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, повідомляє Лівий берег.

За його словами, ідеться про вісім проєктів на підтримку державного й приватного секторів.

«Зокрема у сфері відновлення транспортної та енергетичної інфраструктури, у підтримці урядових програм щодо розвитку розподіленої генерації та посилення енергоефективності» , - додав глава уряду.

Шмигаль підкреслив, що частина коштів — це безповоротні гранти.

Цьогоріч за проєктами Європейського банку реконструкції та розвитку в Україні у державному секторі залучили понад 1,2 млрд євро інвестицій.