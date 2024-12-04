У Нацбанку розповіли, який рівень інфляції варто очікувати українцям

Нацбанк допускає, що за підсумками поточного року інфляція в країні перевищить 10%. На даний час - на початок грудня - споживча інфляція в Україні складає 9,7%, повідомляє Дзеркало тижня.

Про це розповів заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук під час дискусії "Що чекає на економіку у 2025 році".

"Імовірно, інфляція буде трохи вищою за прогноз – вищою за 10%, а наступного року очікуємо її сповільнення до приблизно 7% і досягнення мети у 5% у 2026 році" , – сказав він.

Серед причин зростання цін він назвав: менший врожай і, як наслідок, здорожчання продуктів, проблеми в енергетиці та підвищення заробітних плат.

Він зауважив, що на сьогодні лише уряд України не вірить у можливість НБУ знижувати інфляцію і залишає доволі високі прогнози на наступні роки. Хоча, за його словами, підвищена інфляція цього року була неочікувана для всіх, зокрема для НБУ.

Він також додав, що сценарій зростання економіки України на 4% у 2024 році і на 4,3% у наступному залишається актуальним з огляду на результати виборів у США.

Раніше він зазначив, що від початку року обсяг гривневих депозитів у українських банках збільшився близько на 7%, в грошах - більш ніж на 100 мільярдів гривень.