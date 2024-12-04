У Грузії силовики обшукали офіси опозиції, затримано одного з лідерів

У Грузії силовики проводять обшуки в офісах опозиційних партій. Серед них – офіси партій Єдність – Національний рух та Коаліція за зміни. Про це пише Ехо Кавказу, повідомляє Новое время.

Засновника телекомпанії Мтаварі та опозиційної партії Ахалі, лідера Коаліції за зміни Ніку Гварамію поліція затримала біля офісу своїх союзників — партій Гірчі-більше свободи і Дроа — після проведення представниками МВС там обшуків.

Також затримали і члена Коаліції за зміни активіста Гела Хасая.

Раніше правоохоронці провели обшук у будинку Іллі Глонті, адміністратора Facebook-спільноти Даітове.

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