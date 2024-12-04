Нідерланди виділяють Україні €22 млн на розвиток ППО та кіберстійкості

Уряд Нідерландів ухвалив рішення виділити Україні додаткову допомогу в розмірі 22 млн євро на проєкти з розвитку протиповітряної оборони та кіберстійкості﻿. Про це заявив міністр закордонних справ Нідерландів Каспар Велдкамп, повідомляє Ділова столиця.

"Нідерланди виділяють додаткові 22 млн євро на проєкти, пов'язані з ППО і кіберстійкістю України" , — написав він.

Велдкамп додав, що напередодні, на засіданні ради НАТО-Україна "наголосив на важливості зміцнення військового потенціалу України".