Нідерланди виділяють Україні €22 млн на розвиток ППО та кіберстійкості
Уряд Нідерландів ухвалив рішення виділити Україні додаткову допомогу в розмірі 22 млн євро на проєкти з розвитку протиповітряної оборони та кіберстійкості. Про це заявив міністр закордонних справ Нідерландів Каспар Велдкамп, повідомляє Ділова столиця.
"Нідерланди виділяють додаткові 22 млн євро на проєкти, пов'язані з ППО і кіберстійкістю України", — написав він.
Велдкамп додав, що напередодні, на засіданні ради НАТО-Україна "наголосив на важливості зміцнення військового потенціалу України".