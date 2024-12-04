Журналісти дізналися про незадеклароване майно працівників Сервісного центру МВС

Працівники найбільшого Сервісного центру МВС користуються автівками, що відсутні в деклараціях та оформлені на родичів, або на сторонніх людей.﻿﻿ З посиланням на розслідування Bihus.Info, повідомляє Українська правда.

"Сервісні центри МВС працюють неефективно і не можуть впоратися з обслуговуванням громадян: люди ночують під СЦ в черзі за талонами на практичний іспит, за електронним талоном доводиться полювати цілодобово через некоректну роботу системи, а хакери й "бігунки" продовжують їх продавати за гроші. Тим часом співробітники СЦ їздять на роботу на авто, що відсутні в деклараціях через оформлення або на родичів, або й на просто сторонніх людей. Окрім цього, на їхніх близьких оформлено чимало іншого дороговартісного майна" , - йдеться у матеріалі.

Журналісти видання дослідили роботу найбільшого Сервісного центру країни – київського ТСЦ № 8041 (вул.Перемоги,20). В 2023 році Нацпол розслідував кримінальне провадження, згідно з яким очільник СЦ, разом з кількома адміністраторами, могли штучно створити дефіцит талонів, а потім через "бігунків" продавати послуги СЦ за 3-4 тисячі грн.

Цього року внутрішня безпека виписала кілька десятків протоколів інспекторам цього СЦ: практичний іспит має фіксуватися на відео та аудіо, але записи деяких іспитів виявилися відсутні. Втім, кримінал закінчився вироком тільки для "бігунка", інспектори оскаржили в суді й скасували адмінпротоколи й штрафи, а проблема з дефіцитом талонів після цього ніяк не вирішилася, наголошують журналісти.

З 2022 року цей СЦ очолює Олександр Бойко, який до того працював у Чернівцях. Декларація цього начальника скромна: в Києві чоловік живе в чужій квартирі, їздить на 10-річному батьковому Toyota Land Cruiser. Але з Instagram його дружини видно, що вона користується автівками, яких не було в деклараціях – ймовірно це BMW X3 (від 50 тисяч доларів), електрокари Volkswagen ID.4 (від $30 тис.) та BMW IX3 (від $60 тис.). Саме такі автівки упродовж останніх років оформлювалися на тестя Бойка і усі купувалися новими. Зі слів Бойка, дружина наразі в Чернівцях, тому він "що знав, те задекларував".

В коментарі Bihus.Info Бойко заявив, що керівництво і адміністратори СЦ не причетні ні до дефіциту талонів, ні до проблем з роботою системи електронної черги, через які людям доводиться "полювати" на талони цілодобово й подекуди місяцями.

Мовляв, талон важко взяти тільки тому, що у Києві дуже багато охочих складати іспит, а інспекторів мало і нових СЦ ніяк не можуть знайти. Разом з тим, Бойко не зміг чітко пояснити, як і чому талони перетасовуються в системі вночі, коли вона нібито не повинна працювати в принципі. Водночас Бойко визнав, що така робота системи не є ефективною.

Журналісти дослідили декларації й інших співробітників СЦ та простежили, яким елітним автопарком вони користуються.

Так адміністратор Володимир Науменко приїздить на роботу на Audi E-Tron (вартістю понад 40 тисяч доларів), оформленій на 22-річного сина. Раніше він також користувався Toyota Highlander, записаною на брата – про це згадується в матеріалах того самого кримінального провадження Нацполу. Донедавна Науменко декларував дружину й двох синів, а після того як перестав декларувати – усі троє суттєво "приросли" майном.

На жінку оформили квартиру в новобудові і новий Highlander, у старшого сина з’явилася своя квартира в іншому новому ЖК, дача на Київському морі, велика кількість землі в Музичах під Києвом та Toyota Camry, а в молодшого сина – також квартира в тому ж ЖК і вже згаданий E-Tron. Нічого з цього в деклараціях Науменка вже не відображено, зазначають розслідувачі.

Також на службовій парковці позаду СЦ можна побачити Lexus NX 300, оформлений на тещу адміністратора Анатолія Клименка. З декларації Клименка можна довідатися, що квартиру в новобудові йому подарував батько-пенсіонер, якому вона нібито обійшлася в 50 тисяч грн. На цього ж батька буквально в жовтні оформили новий Lexus NX 450H+ (від $60 тисяч)

Одразу на двох різних "Теслах" – Tesla Model 3 й Tesla Model Y – їздить адміністраторка Наталія Лось, хоча офіційно в неї є лише не дуже свіжий Dodge Challenger. Одна з "Тесл" записана на чоловіка, якого в деклараціях Лось немає, хоча теги в GetContact свідчать про те, що це може бути її цивільний чоловік.

Схожа історія у адміністратора Сергія Панченка. В жодній з його декларацій немає дружини, але на парковці СЦ можна знайти Toyota Land Cruiser Prado, оформлений на жінку, яка упродовж багатьох років постила в соцмережах "сімейні" фото з Панченком. Окрім того, на маму Панченка записаний приватний будинок в КМ "Міжріччя" під Києвом, а на батька в 2024 році оформили ще один Toyota Land Cruiser Prado.

Щодо інспекторів (у деклараціях вони всі – адміністратори), то більшість з них за останній рік також оновили сімейний автопарк. Наприклад, Дмитро Парченко пересів із древньої Honda Accord – на Audi A6. Задекларована ціна авто – 600 тисяч грн., хоча попередній власник продавав її за 25 тисяч доларів, тобто мало не вдвічі дорожче. Ще одна Audi, тільки A4, з’явилася у дружини Сергія Дацкова. З декларацій інспектора Романа Журкова зникла вся рідня, водночас на парковці СЦ з’явилися Chevrolet Volt і Chevrolet Menlo, оформлені відповідно на маму і (вірогідно колишнього) тестя Журкова.

Цікавий факт – цей Chevrolet Menlo вартістю 20 тис дол раніше належав іншому інспектору, Вадиму Чистякову. Сам Чистяков нині їздить на Volkswagen Id.4 Crozz (від 30 тис дол). Авто записане на жінку, якої в деклараціях інспектора раніше не було. Ще одна річ, яку Чистяков не вказує – це вартість приватного будинку під Києвом. З його слів, земельна ділянка дісталася в подарунок і вже з недобудом. Але ні хто подарував, ні в скільки коштів стало добудувати будинок, інспектор не каже.

Окремої уваги заслуговують декларації інспектора Андрія Кухельного. Упродовж багатьох років він нібито купує автівки за явно заниженими щодо ринкової вартості цінами. Найцікавіше – Lexus IS 200T, задекларований по ціні 30 тисяч гривень. Крім цього, продавши BMW 428I – Кухельний задекларував дохід всього лише в 10 тисяч. Наразі Кухельний їздить на Tesla Model 3, про придбання котрої досі не подав декларації. Це може свідчити, що автівку знову оформили за заниженою ціною.