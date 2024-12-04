"Укренерго" оприлюднило графіки відключення на четвер

В четвер, 5 листопада, стабілізаційні відключення енергопостачання діятимуть з 05:00 до 23:00 для різних категорій споживачів﻿. З посиланням на НЕК "Укренерго", повідомляє Ділова столиця.

Час застосування і обсяг обмежень постачання будуть наступними:

Для побутових споживачів

06:00 – 07:00 — одна черга відключень

07:00 – 20:00 — дві черги відключень

20:00 – 22:00 — одна черга відключень

Для промисловості та бізнесу

05:00 – 23:00 — застосування графіків обмеження потужності

Час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінюватися.