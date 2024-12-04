У Британії заявили, що у разі такої війни як в Україні їхня армія закінчиться за рік

Невеликий розмір британської армії може призвести до її неспроможності у разі масштабного конфлікту. Загалом британські війська можуть скінчитись за рік під час війни, заявив британський міністр у справах ветеранів Алістер Карнс. З посиланням на Politico, пише Каріна Левицька, РБК-Україна.

На конференції в Лондоні Карнс заявив, що нинішній розмір британської армії означає, що її сили будуть виведені з ладу протягом 12 місяців, якщо виникне конфлікт такого ж масштабу, як війна в Україні.

Він зауважив, що наразі близько 1500 російських солдатів гинуть або отримують поранення щодня.

"У масштабній війні - не обмеженій інтервенції, а такій, як в Україні, - наша армія, наприклад, при нинішньому рівні втрат, як частина ширшої багатонаціональної коаліції, була б виснажена за шість місяців або рік" , - сказав Карнс.

Карнс також зазначив, що за цих обставин важливо мати високий рівень резервістів, які мають "критично важливе, абсолютно центральне значення".

"Без них ми не зможемо генерувати масу, ми не зможемо виконати безліч оборонних завдань... Це не означає, що нам потрібна більша армія, але це означає, що потрібно швидко нарощувати глибину і масу в разі кризи" , - сказав він.

Зауважимо, що, за даними видання, британська сухопутна армія є найменшою за чисельністю з 1700-х років.