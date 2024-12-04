Україна отримає $50 млрд від G7 у найближчі тижні - Блінкен

Найближчими тижнями в Україну буде переведено 50 млрд доларів за рахунок заморожених російських активів з США та Європейського Союзу, заявив державний секретар США Ентоні Блінкен. З посиланням на його брифінг, пише Тетяна Степанова, РБК-Україна.

За його словами, є скоординований план США та ЄС щодо швидкої передачі коштів Україні.

"Зараз ми на основі заморожених російських активів маємо отримати 50 млрд доларів, які підуть в Україну. Ці гроші підуть від нас у наступні тижні, а також від Європи, і це підтримає Україну на певний час наступного року" , - зазначив Блінкен.

Він наголосив, що союзники продовжують роботу над тим, щоб переконатися, що Україна має гроші та ресурси, необхідні для підтримки економіки та оборони.

"Боєприпаси, все, що з цим пов'язано, чи то ППО, чи то ракети, чи то бронетехніка. Ми працюємо дуже рішуче, щоб переконатися, що на багато місяців наперед Україна матиме те, що їй потрібно. Сполучені Штати роблять усе, що можуть" , - додав держсекретар США.

Нагадаємо, у червні лідери країн G7 домовилися про надання Києву кредиту на суму 50 мільярдів доларів, який частково фінансується за рахунок відсотків, отриманих від російських активів, конфіскованих після повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року.

Як заявив президент Європейської ради Антоніу Кошта, Україна з січня отримуватиме від ЄС щомісяця 1,5 млрд євро. Ці кошти ЄС отримає від використання заморожених російських активів, і вони також "можуть бути використані для воєнних цілей".

Також нещодавно Верховна Рада України внесла зміни до Бюджетного кодексу для того, щоб мати змогу отримати від країн G7 50 млрд доларів під російські активи. Закон вводить нове поняття - "умовні боргові зобов’язання".