В МИД ответили на обвинения РФ о причастности Украины к обострению в Сирии

Україна не причетна до загострення громадянської війни у Сирії. Чутки, які розповсюджує Росія, є фейковими. З посиланням на заяву представника Міністерства закордонних справ РФ Марії Захарової та Міністерство закордонних справ України, пише Іван Носальський, РБК-Україна.

Фейки росіян

Представник Міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова на брифінгу заявила, що серед повстанців у Сирії нібито багато бойовиків-іноземців, у тому числі "вихідців із пострадянського простору".

"Явно не обійшлося і без "українського сліду" , - додала вона.

Також Захарова нафантазувала, що спецслужби України "співпрацюють" із повстанцями з організації "Хейат Тахрір аль-Шам" шляхом передачі безпілотників та досвіду їх застосування.

Реакція МЗС

"Міністерство закордонних справ України категорично відкидає безпідставні звинувачення РФ на адресу України у нібито причетності до загострення ситуації у Сирії" , - наголосили у відомстві.

Там уточнили, що Україна, на відміну від Росії, дотримується норм міжнародного права, принципів непорушності суверенітету та територіальної цілісності інших країн.

"В черговий раз наголошуємо, що саме Москва разом із Тегераном несуть основну відповідальність за усталену тенденцію погіршення ситуації в Сирії" , - нагадали в МЗС.

Водночас, як додали у відомстві, злочини режиму Башара Асада проти власного народу та його небажання забезпечити справедливий діалог усередині країни "поставили під загрозу виживання Сирії".

Нагадаємо, нещодавно у Сирії загострилася громадянська війна, яка триває вже з 2011 року.

Станом на зараз активні бойові дії в країні продовжуються. Режим Асада за підтримки Росії та Ірану намагається зупинити просування повстанців.