Зеленський та генсек Ради Європи обговорили створення трибуналу щодо РФ

Український президент Володимир Зеленський зустрівся з генсеком Ради Європи Аленом Берсе. Вони зокрема обговорили створення трибуналу щодо Російської Федерації. З посиланням на президента у соцмережах, пише Каріна Левицька, РБК-Україна.

Зеленський розповів, що під час зустрічі вони з Берсе проговорили необхідність створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії.

"Важливо притягнути до відповідальності російських воєнних злочинців. Окрема тема - звільнення полонених і повернення незаконно депортованих Росією українських дітей" , - наголосив президент.

Водночас він підкреслив, що Україна цінує роль Ради Європи у створенні Реєстру збитків як складової міжнародного компенсаційного механізму.

"Україна розраховує на створення Комісії з розгляду заяв та Компенсаційного фонду, а також на лідерство Ради Європи в цьому процесі" , - додав глава держави.

Нагадаємо, минулого місяця міністр юстиції Польщі Адам Боднар заявив, що міжнародна спільнота наближається до створення трибуналу щодо злочинів агресії Російської Федерації проти України.

Зауважимо, що зокрема єврокомісар з юстиції Дідьє Рейндерс на початку року наголосив, що спецтрибунал для російського диктатора Володимира Путіна та владної верхівки Росії з великою ймовірністю буде створено до кінця 2024 року.