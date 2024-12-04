РФ передає в КНДР ядерні технології в обмін на військових, їхній союз загрожує США - Рютте

Російська Федерація передає Північній Кореї ракетні та ядерні програми. В обмін РФ отримує солдатів з КНДР.﻿ Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте, пише Наталія Кава, РБК-Україна.

За його словами, зростаюче зближення Росії, Китаю, Північної Кореї та Ірану підкреслює глобальний характер загроз, з якими невдовзі зіткнеться НАТО.

"В обмін на війська і зброю Росія надає Північній Кореї підтримку її ракетної і ядерної програм. Такий розвиток подій може дестабілізувати Корейський півострів і навіть загрожувати Сполученим Штатам" , - заявив Рютте.

На його думку, вторгнення Росії в Україну загрожує всім. Саме тому і Європа і Північна Америка, і інші партнери, повинні об'єднатись.