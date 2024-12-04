Спікер Джонсон заявив, що Конгрес не голосуватиме за $24 млрд для України

Спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що не планує виносити додаткову допомогу Україні на голосування в Конгресі, повідомляє Голос Америки.

Раніше президент США Джо Байден запропонував Конгресу схвалити додаткове фінансування в розмірі 24 мільярди доларів для посилення допомоги Україні. У Білому домі повідомили, що ці кошти планують включити до пакета рішень, щоб уникнути ризику припинення підтримки під час зміни президентської адміністрації.

Майк Джонсон, відповідаючи на запитання журналістки про те, чи він планує виносити додаткову допомогу на голосування, відповів, що Конгрес виконуватиме вказівки вже новообраного президента Дональда Трампа.

«Джо Байдену не належить ухвалювати таке рішення. У нас є новообраний президент, ми зачекаємо і будемо виконувати вказівки нового головнокомандувача щодо всього цього. Тож я не очікую, що зараз буде винесене будь-яке фінансування для України» , — зазначив Джонсон.

Він також нагадав свої слова про те, що якщо Трамп переможе на президентських виборах, то це змінить динаміку війни Росії проти України.