Мальта анулювала візу речниці МЗС РФ Захаровій для участі у засіданні ОБСЄ

У середу, 4 грудня, Мальта вирішила анулювати візу спікерки МЗС Росії Марії Захарової, видану для участі в зустрічі ОБСЄ.﻿, повідомляє Новое время.

Цю інформацію підтвердили в МЗС країни-агресора.

Візу Захарової анулювали напередодні зустрічі міністрів закордонних справ Організації з безпеки та співробітництва в Європі, яка запланована на 5−6 грудня.

У МЗС РФ заявили, що такому рішенню Мальти «буде приділено особливу увагу» під час зустрічі.

Кремль традиційно звинуватив західні країни в тому, що вони використовують майданчик ОБСЄ «у власних інтересах».

Мальту також планує відвідати глава МЗС РФ Сергій Лавров. Це буде перший візит міністра до країни Євросоюзу від початку повномасштабного вторгнення РФ.

Проти Захарової та Лаврова запроваджено санкції Євросоюзу і США.

Мальта свого рішення офіційно поки не коментувала.

Засідання Ради міністрів закордонних справ ОБСЄ у Мальті також відвідає глава МЗС України Андрій Сибіга.