Сибіга візьме участь у засіданні ОБСЄ у Мальті, куди приїде Лавров

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга здійснить візит до Мальти для участі у засіданні Ради міністрів ОБСЄ 4-5 грудня. На зустрічі буде присутній і глава МЗС Росії Сергій Лавров.﻿ З посиланням на пресслужбу Міністерства закордонних справ України, європейську службу Радіо Свобода та російські ЗМІ, пише Тетяна Степанова, РБК-Україна.

Як повідомили у МЗС, Сибіга виступить на пленарній сесії міністерського засідання ОБСЄ та проведе низку двосторонніх переговорів із колегами з країн-партнерів України.

"Ключовими темами виступу та переговорів стануть російська агресія проти України, її наслідки для безпеки на просторі ОБСЄ та за його межами, необхідність досягнення всеосяжного, справедливого та стійкого миру на основі формули миру та поваги до Статуту ООН" , - зазначили у відомстві.

Водночас, за інформацією ЗМІ, на засідання також запросили міністра закордонних справ Росії. Очікується, що це буде перший візит Лаврова до країни ЄС після повномасштабного вторгнення РФ в Україну в лютому 2022 року.

Зазначається, що глава російського МЗС залишається під санкціями блоку, але заборона на в’їзд може бути тимчасово скасована для участі в міжнародних зустрічах на території ЄС.

Нагадаємо, попереднє засідання Ради міністрів ОБСЄ відбулося листопаді 2023 року у столиці Північної Македонії Скоп'є. Він запам'ятався бойкотом міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова, а також запевненнями європейських партнерів у підтримці України.

Про бойкот міністерської зустрічі через Лаврова заздалегідь оголосили глави МЗС України, Литви, Латвії та Естонії.