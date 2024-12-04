Оператор ГТС готується до обстрілів після завершення транзиту російського газу

Українська газотранспортна система (ГТС) проводить необхідні випробування через суттєве зростання ризиків ракетних обстрілів після завершення п’ятирічної угоди на прокачку російського газу з 1 січня 2025 року, повідомляє Новое время.

Про це розповів Дмитро Липпа, гендиректор Оператора ГТС України.

«Ризики атак наших об'єктів суттєво збільшуються. Ми вчиняємо всі заходи, щоб забезпечити безпеку» , — сказав він під час щорічної конференції DiXi Group Ukrainian Energy Security Dialogue 2024.

Навівши дані, що ГТС України має на балансі понад 500 компресорних агрегатів, з них лише десять задіяні у прокачці газу. А ГТС розрахувалась на оперування понад 150 млрд куб. м газу.

За словами Липпи, компанія провела низку стрес-тестів, які продемонстрували стійкість системи до зовнішніх чинників.

«Для того щоб це [ГТС] зупинити — це досить таки апокаліптичний сценарій може бути. Його вірогідність досить низька» , — відзначив гендиректор підприємства.

Він також прокоментував завершення угоди з Газпромом.

Нагадаємо, Україна та Росія уклали п’ятирічну угоду наприкінці 2019 року. Згідно з умовами, Газпром зобов’язувався сплатити за транзит у 2020 році 65 млрд кубометрів газу і по 40 млрд в наступні. Але з початком агресії прокачка знизилася вдвічі. Нафтогаз подав відповідний позов до Стокгольмського арбітражу, аби стягнути з Газпрому близько 700 млн доларів за порушення умов контракту.

«Нашим базовим сценарієм є зупинка потоку російського газу через газотранспортну систему України» , — сказав Липпа.

Додавши, що припинення контракту з Газпромом, закладено у планування фінансових показників компанії наступного року. Те саме зробив і Газпром.

За словами гендиректора Оператора ГТС, Україна зараз збалансована по споживанню й видобутку блакитного палива. Це відбулось через суттєве падіння споживання промисловості.

Липпа вважає, що для оператора є одним з пріоритетів забезпечення альтернативних джерел постачання газу до країни у разі виникнення такої потреби. Тому у цьому році ГТС України домовилися з Молдовою про гарантовану потужність прокачки 1 млн куб. м на добу з подальшим розширенням до 7 млн. куб. м у другому кварталі.

Словаччина підтвердила гарантовану потужність на 42 млн куб. м на добу до кінця зими 2026 року. А з Польщею тривають перемовини по цьому питанню.

«Сьогодні ми можемо говорити, що Україна може гарантовано отримувати значний об'єм газу з Центрально-Східної Європи. Ми отримаємо по суті магістральний доступ до газу, що формується і в Німеччині і на Балтійському морі. Це означає, що Україна може забезпечити себе газом, якщо в цьому буде необхідність» , — зазначив він.

Однак Липпа не відповів на запитання щодо сценаріїв, які вимагатимуть додаткових об'ємів газу і не зазначив останні цифри накопичення газу у підземних сховищах. Пояснивши свою відмову, що ці речі поза компетенцією Оператора ГТС.