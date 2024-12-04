Зеленський доручив підготувати санкції проти влади Грузії

Україна готує санкції проти Грузії через дії офіційного Тбілісі проти учасників акцій протесту﻿. Про це президент Володимир Зеленський заявив у вечірньому відеозверненні, повідомляє Ділова столиця.

За словами голови держави, чинна грузинська влада "штовхає країну на очевидну залежність від Росії" і це є не лише проблемою Грузії.

"Це просто ганебно, на які речі вони (грузинська влада – ред.) йдуть зараз проти свого ж народу. І коли в Москві хвалять цю владу в Грузії, це чітко окреслює, на кого вони зараз у Тбілісі працюють і для кого розганяють протести. Точно не для Грузії" , – додав він.

Зеленський анонсував, що Україна разом з партнерами готує "юридичну реакцію".