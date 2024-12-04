ПриватБанк звинувачують у розкритті банківської таємниці через "Нацкешбек", у банку відповіли

Дані, які ПриватБанк передає в межах програми "Національний кешбек", використовуються виключно для розрахунку та нарахування кешбеку. З посиланням на пресслужбу ПриватБанку, пише Наталія Кава, РБК-Україна.

Що передувало

Сьогодні ЗМІ почали писати про те, що нібито використання картки "Національний кешбек" від ПриватБанку передбачає автоматичну згоду клієнтів на передачу даних про платіжні операції третім особам.

Зокрема, у заяві про відкриття поточного рахунку присутня згода клієнта передавати інформацію про свої платіжні операції третім особам у рамках чинних постанов Кабінету Міністрів України.

Що кажуть у ПриватБанку

Як заявили у банку, заява про нібито розкриття таємниці є перекручуванням умов важливої для ініціативи "Національний кешбек".

"Хочемо запевнити, що наш Банк діє виключно в межах, визначених нормативно-правовими актами, та дані, які передаються, використовуються виключно для розрахунку та нарахування кешбеку" , - заявили у ПриватБанку.

Також у пресслужбі банку заявили, що для них прозорість і чесність у співпраці з клієнтами завжди на першому місці. Там зауважили, що дбають про безпеку банківської таємниці та персональних даних своїх клієнтів та діє виключно в рамках законодавства.

Водночас там звернули увагу на те, що українське законодавство вимагає підписання письмового дозволу на розкриття банківської таємниці від кожного користувача перед відкриттям рахунку "Національний кешбек". Тому ПриватБанк, як і всі учасники програми, передає виключно інформацію щодо транзакцій витрат або повернень товарів у магазинах, які зареєстровані як продавці українських товарів.

У ПриватБанку заявляють, що будь-які інші операції чи дані клієнтів не розголошуються.