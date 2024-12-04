До Києва прибула двопартійна делегація сенаторів США

До Києва прибула двопартійна делегація Комітету з асигнувань Сенату США. Про це у мережі "Х" написала посол США в Україні Бріджит Брінк, повідомляє Лівий берег.

"Рада вітати двопартійну делегацію високопосадовців із Комітету Сенату з асигнувань. Їхній візит підкреслює, як допомога США сприяє захисту України та безпеки Європи від російської агресії" , — написала Брінк.

У листопаді адміністрація Джо Байдена подала до Конгресу заяву про намір скасувати половину боргу України на суму приблизно 4,65 млрд доларів.