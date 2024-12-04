Кадиров пригрозив використовувати військовополонених ЗСУ як живий щит від безпілотників

Правитель російської Чечні Рамзан Кадиров відвідав українських військовополонених і пригрозив використовувати їх як живий щит від безпілотників, що атакують республіку.﻿﻿ З посиланням на відео в Telegram-каналі Кадирова, росЗМІ, "Агентство", повідомляє Українська правда.

У приміщенні, де проходила ця зустріч, встановлено нари, та були присутні військовополонені.

Глава Чечні під час розмови запропонував розмістити полонених, "на об'єктах, які зняли американські супутники", "на дах поставити їх усіх", "нехай охороняють наші території", "дайте їм хорошу зброю".

Також заявив, що начебто українських полонених "приховують, щоб по них не прилетіло".

На іншому відео, яке опублікували російські ЗМІ, Кадиров запропонував застрелитися одному з полонених, а, коли той сказав, що хоче жити, глава Чечні запитав: "Навіщо? Війна – вбивають. Ти ж вийшов убивати, помирати".

За даними видання "Агентство", на цьому відео 22-річний Назар Дорофєєв, який значиться в базі зниклих безвісти в Україні. Згідно з цими даними, Дорофєєв зник під Авдіївкою 12 лютого 2024 року.

Як написали пропагандистські медіа, Кадиров приїхав на зустріч із полоненими на російській БМП-3 у складі колони військової техніки, в якій були і трофейні "Bradley".

Пізніше на "прямій лінії" з мешканцями Кадиров визнав, що місто Грозний 4 грудня атакував безпілотник і зачепив дах будівлі поліції.

Росіяни днями опублікували списки українських військовополонених, яких нібито не погоджуються забирати додому.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець заперечує цю інформацію і нагадує, що Україна готова забрати усіх своїх громадян із полону й ніколи не затягувала проведення обмінів.

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