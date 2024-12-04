У НАТО розглядають варіанти закінчення війни РФ проти України - Bloomberg

Деякі країни НАТО почали розглядати різні сценарії припинення війни Російської Федерації проти України. Більшість схиляється до варіанту переговорів.﻿ З посиланням на Bloomberg, пише Каріна Левицька, РБК-Україна.

Видання зазначило, що уряди декількох країн НАТО почали розглядати різні сценарії припинення війни в Україні.Зокрема обговорення містить в собі такі гарантії безпеки, які б захистили Україну, не "провокуючи" при цьому російського диктатора Володимира Путіна.

Видання зауважило, що всі співрозмовники говорили на умовах анонімності.

За словами одного з джерел, одним із можливих варіантів припинення вогню є створення демілітаризованої зони. Високопоставлений дипломат НАТО заявив, що у такому разі європейські війська, ймовірно, забезпечать її охорону і патрулювання.

За словами іншого високопоставленого західного дипломата, ці дискусії відбуваються на тлі визнання того, що ситуація в Україні є нестабільною і переговори мають розпочатися найближчим часом.

Для європейських союзників ці сценарії - це шанс продемонструвати новообраному президенту США Дональду Трампу здатність ЄС залишатися впливовим, якщо переговори щодо припинення вогню набудуть конкретних форм.

Міркування про те, як може закінчитися війна, відбувалися в той час, як генеральний секретар НАТО Марк Рютте намагався зосередити увагу на зростаючих поставках зброї в Україну, відклавши поки що вбік контури будь-якого припинення вогню.

"Ми повинні робити більше, ніж просто підтримувати Україну в боротьбі... Ми повинні надати достатню підтримку, щоб змінити траєкторію цієї війни раз і назавжди" , - сказав Рютте.

Генсек НАТО зазначив, що зміна траєкторії бойових дій в Україні означає необхідність забезпечити її міцну позицію там, де лінія фронту нині рухається на захід.

Нагадаємо, що новообраний президент США Дональд Трамп неодноразово заявляв про наміри ініціювати переговори між Україною та Росією, якщо повернеться до Білого дому.

Водночас президент Володимир Зеленський застерігає, що поспішне завершення війни може створити сприятливі умови для агресора.

Зеленський підкреслив, що місце проведення переговорів є другорядним, якщо Україна буде в слабшій позиції, що може призвести до втрат.

Водночас за інформацією CNN, у США розглядають варіант, за якого перед початком мирних переговорів сторони мають домовитися про припинення вогню вздовж поточної лінії фронту. Це може стати умовою для старту діалогу між країнами.