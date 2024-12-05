Герасимов телефонував голові армії США після удару "Орєшніком" по Україні – ЗМІ

Начальник російського генерального штабу генерал Валерій Герасимов зателефонував голові Об'єднаного комітету начальників штабів США генералу Чарльзу Брауну аби зокрема обговорити удар "Орєшніка" по Україні.﻿﻿ Про це пишуть The New York Times та ABC News, повідомляє Українська правда.

Розмова відбулася 27 листопада, через шість днів після удару ракети "Орєшнік" по місту Дніпро, який президент Росії Володимир Путін назвав відповіддю на дозвіл Україні бити американськими ракетами по території РФ. Запуск "Орєшніка" також супроводжувався заявами Путіна про право Росії завдавати ударів по країнах, які постачають зброю Україні.

У ході бесіди Герасимов нібито заявив, що запуск балістичної ракети середньої дальності "Орєшнік" був запланований заздалегідь і не є реакцією Росії на застосування Україною американських ракет ATACMS по території РФ.

Як повідомляє ABC News, Герасимов ініціював цю бесіду, щоб попередити про випробування гіперзвукових ракет у східній частині Середземного моря. Він закликав американські військово-морські сили триматися подалі від цільової зони для забезпечення безпеки.

"На прохання генерала Герасимова генерал Браун погодився не оголошувати про дзвінок заздалегідь" , – заявив речник Брауна, капітан Джеріл Дорсі, додавши, що під час розмови обговорювали глобальні й регіональні питання безпеки, зокрема конфлікт в Україні.