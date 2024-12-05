ISW: Путін заявляє про зростання економіки, а цифри свідчать про проблеми

Володар Росії Володимир Путін заявив про стабільність і зростання економіки, однак експерти вказують на низку серйозних проблем, таких як інфляція, падіння заощаджень і дефіцит робочої сили, що ставлять Путінські твердження під сумнів, повідомляє Українська правда.

На інвестиційному форумі російського державного банку "ВТБ" 4 грудня Путін заявив, що економіка Росії зросте на 4% до кінця 2024 року, а з початку року ВВП уже зріс на 4,1%. Водночас він закликав Центральний банк стримувати інфляцію, непрямо визнаючи економічні проблеми, пишуть аналітики.

"Голова Центрального банку Росії Ельвіра Набіулліна заявила, що на найближчому засіданні банк може підвищити ключову процентну ставку, яка у жовтні вже досягла 21%, до 25% у грудні 2024 року. Російське видання РБК повідомило, що готівкові заощадження громадян впали до історичного мінімуму, а їхня частка у загальних заощадженнях становить лише 15%".

Путін також зазначив, що рівень безробіття в Росії є рекордно низьким – 2,3%. Проте експерти пов’язують це з мобілізацією.

"Путін не звернув увагу на те, що рівень безробіття серед молоді, ймовірно, є рекордно низьким, оскільки багато молодих російських чоловіків воюють в Україні і що Росія відчуває значну нестачу робочої сили".

Ключові висновки: