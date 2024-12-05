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Курс валют НБУ на 5 грудня

Курс валют НБУ на 5 грудня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у четвер, 5 грудня 2024 року

Курс долара порівняно з 4 грудня знизився до позначки 41.6628 за 1 долар.

Євро подешевшав на 12 коп. до 43.7043 за 1 євро.

Курс фунта стерлінгів підвищився на 3 коп. до 52.7618 за 1 фунт стерлінгів.

Курс швейцарського франка знизився на 12 коп. до 46.9705 за 1 швейцарський франк.

Польський злотий подешевшав на 10.1955 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс
USD Долар 41.662 800 --0.0344
EUR Євро 43.704 300 --0.1195
GBP Фунт стерлінгів 52.761 800 +0.0315
CHF Швейцарський франк 46.970 500 --0.1157
PLN Польський злотий 10.195 500 --0.0039

Національний банк України встановлює курс з 15:00 до 16:00, курс починає діяти з наступного дня. робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.

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