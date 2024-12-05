Курс валют НБУ на 5 грудня
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у четвер, 5 грудня 2024 року
Курс долара порівняно з 4 грудня знизився до позначки 41.6628 за 1 долар.
Євро подешевшав на 12 коп. до 43.7043 за 1 євро.
Курс фунта стерлінгів підвищився на 3 коп. до 52.7618 за 1 фунт стерлінгів.
Курс швейцарського франка знизився на 12 коп. до 46.9705 за 1 швейцарський франк.
Польський злотий подешевшав на 10.1955 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|41.662 800
|EUR
|Євро
|43.704 300
|GBP
|Фунт стерлінгів
|52.761 800
|CHF
|Швейцарський франк
|46.970 500
|PLN
|Польський злотий
|10.195 500
Національний банк України встановлює курс з 15:00 до 16:00, курс починає діяти з наступного дня. робочого дня.
Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.