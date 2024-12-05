Курс валют НБУ на 5 грудня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у четвер, 5 грудня 2024 року

Курс долара порівняно з 4 грудня знизився до позначки 41.6628 за 1 долар.

Євро подешевшав на 12 коп. до 43.7043 за 1 євро.

Курс фунта стерлінгів підвищився на 3 коп. до 52.7618 за 1 фунт стерлінгів.

Курс швейцарського франка знизився на 12 коп. до 46.9705 за 1 швейцарський франк.

Польський злотий подешевшав на 10.1955 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс USD Долар 41.662 800 EUR Євро 43.704 300 GBP Фунт стерлінгів 52.761 800 CHF Швейцарський франк 46.970 500 PLN Польський злотий 10.195 500

Національний банк України встановлює курс з 15:00 до 16:00, курс починає діяти з наступного дня. робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.