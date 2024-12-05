Очільник збройних сил Британії попередив про ризик ядерної війни

Очільник збройних сил Великої Британії адмірал сер Тоні Радакін заявив, що світ зараз перебуває на порозі "третьої ядерної ери", із "майже повною відсутністю" запобіжників, які б убезпечили людство від цієї катастрофи, повідомляє Українська правда.

Про це пише Financial Times.

Під час лекції в аналітичному центрі Королівського інституту об’єднаних збройних сил у Лондоні Радакін наголосив, що нинішній світовий порядок зазнає серйозних змін.

"Ми перебуваємо на світанку ядерної ери, яка характеризується ... розповсюдженням ядерних і руйнівних технологій, а також майже повною відсутністю архітектури безпеки, яка існувала раніше" , – зазначив він.

"Ми повинні розуміти, що поставлено на карту, і чи готові ми діяти відповідно до нових викликів" , – заявив Радакін, додавши, що небезпека ядерної війни зростає через відсутність ефективної міжнародної архітектури безпеки.

Його похмура оцінка прозвучала після того, як генеральний секретар НАТО Марк Рютте звинуватив Росію в сприянні ядерній програмі Північної Кореї в обмін на участь північнокорейських військ у війні проти України.

Радакін також застеріг, що оборонний договір між Москвою і Пхеньяном "може передбачати обмін найчутливішими технологіями та досвідом".

Видання зазначає, що за останні роки Росія і США вийшли з низки ключових договорів про контроль над озброєннями. Єдиним чинним залишається договір про скорочення та обмеження стратегічних наступальних озброєнь, термін дії якого спливає у 2026 році – на середину другого президентського терміну Дональда Трампа.

Водночас Радакін зазначає, що Велика Британія та її союзники по НАТО залишаються у безпеці від прямого нападу з боку Росії завдяки ефективній стратегії стримування.

Радакін також звернув увагу на необхідність збереження ядерної парасольки, яку Великобританія та США надають своїм союзникам для забезпечення їхньої безпеки, закликаючи продовжувати цю практику в майбутньому.

Довідково: Третя ядерна ера – це фаза, коли ядерні технології та розповсюдження ядерної зброї стають дедалі загрозливішими, а механізми безпеки, створені після Холодної війни, більше не забезпечують належного контролю. Це також етап, коли нові гравці, такі як Північна Корея, Іран та інші країни, активно розвивають ядерні програми, що суттєво збільшує ризик ядерної ескалації. Окрім того, це період, коли глобальна стабільність опиняється під загрозою через відсутність дієвих запобіжників, оскільки ключові договори щодо контролю над озброєннями порушуються або втрачають чинність.

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