Російські війська атакували Нікопольський район: є пошкодження

Російські окупанти атакували Нікопольський район Дніпропетровщини ракетами, БПЛА та артилерією, внаслідок чого пошкоджені агропідприємство, приватні житлові будинки, машина, газогін та ЛЕП, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив голова ОВА Сергій Лисак у Telegram.

"Вночі ворог кілька разів цілив по Нікопольщині. Вдарив ракетами, дроном-камікадзе та артилерією. Атакував Нікополь, Покровську – міську і сільську, Марганецьку громади. Пошкоджені агрофірма, приватні будинки, господарська споруда, авто. Зачепило газогін і лінію електропередач".

Голова ОВА додав, що люди не постраждали.