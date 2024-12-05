Сили оборони за добу знешкодили ще 1,5 тисячі окупантів
Сили оборони продовжують завдавати втрат країні-агресорці Росії – лише за минулу добу відмінусували 1 580 загарбників і спалили понад 180 одиниць озброєння і війкової техніки росіян, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомив Генштаб ЗСУ у Facebook.
Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 05.12.24 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 748 950 (+1 580) осіб,
- танків – 9 506 (+13) од,
- бойових броньованих машин – 19 472 (+22) од,
- артилерійських систем – 21 023 (+21) од,
- РСЗВ – 1 253 (+0) од,
- засобів ППО – 1 020 (+0) од,
- літаків – 369 (+0) од,
- гелікоптерів – 329 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 19 977 (+31) од,
- крилатих ракет – 2 855 (+0) од,
- кораблів/катерів – 28 (+0) од,
- підводних човнів – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 30 843 (+97) од,
- спеціальної техніки – 3 630 (+2) од.
Дані уточнюються.