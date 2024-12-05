Сили оборони за добу знешкодили ще 1,5 тисячі окупантів

Сили оборони продовжують завдавати втрат країні-агресорці Росії – лише за минулу добу відмінусували 1 580 загарбників і спалили понад 180 одиниць озброєння і війкової техніки росіян, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив Генштаб ЗСУ у Facebook.

Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 05.12.24 орієнтовно склали:

особового складу – близько 748 950 (+1 580) осіб,

танків – 9 506 (+13) од,

бойових броньованих машин – 19 472 (+22) од,

артилерійських систем – 21 023 (+21) од,

РСЗВ – 1 253 (+0) од,

засобів ППО – 1 020 (+0) од,

літаків – 369 (+0) од,

гелікоптерів – 329 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 19 977 (+31) од,

крилатих ракет – 2 855 (+0) од,

кораблів/катерів – 28 (+0) од,

підводних човнів – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 30 843 (+97) од,

спеціальної техніки – 3 630 (+2) од.

Дані уточнюються.