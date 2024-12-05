Вартість біткоїна досягла 100 000 доларів: WP назвало причину

Біткоїн, який є найдорожчою криптовалютою, у ніч проти 5 грудня побив історичний максимум. Ціна перевищила вартість у 100 000 доларів за монету.﻿ Про це повідомля The Washington Post, пише Едуард Ткач, РБК-Україна.

Цей рубіж знаменує зростання на 42% з 5 листопада 2024 року, коли пройшли вибори президента США, на яких переміг Дональд Трамп. Ще того дня ціна коливалася близько 70 тисяч доларів за монету.

Сьогоднішній рекорд був зафіксований після того, як у середу Трамп оголосив, що призначить Пола Аткінса - колишнього федерального регулятора, який зараз консультує фінансові компанії, а також компанії, які працюють у сфері криптовалют - на посаду голови Комісії з цінних паперів та бірж.

У той же день голова Федеральної резервної системи Джером Пауелл порівняв цифровий актив із золотом на саміті DealBook у New York Times.