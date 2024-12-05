Єрмак зустрівся у США з командою Трампа, обговорювали війну — WSJ

Українські офіційні особи у США ведуть переговори з адміністрацією обраного президента Трампа щодо війни в Україні﻿. Про це йдеться у публікації The Wall Street Journal, повідомляє Ділова столиця.

Як зазначається, українська сторона намагається зменшити великі розбіжності у питаннях щодо врегулювання війни ще до того, як Трамп вступить на посаду.

За інформацією WSJ, голова Офісу президента Андрій Єрмак зустрівся з Кітом Келлогом, обраним Трампом на посаду спеціального представника з питань Росії та України, і Майком Волтцом — майбутнім радником з питань національної безпеки.

Раніше повідомлялося, радники Дональда Трампа приватно обговорюють﻿ пропозиції щодо припинення війни в Україні. Їхні ідеї мають деякі спільні елементи, зокрема йдеться про відмову Україні в членстві в НАТО та передання Росії вже захоплених Москвою територій.