У столиці Грузії вперше ніч мітингів минула без розгону протестувальників

У Тбілісі акція протесту у ніч проти 5 грудня вперше пройшла без сутичок із поліцією і розгону демонстрантів. Про це пише видання NewsGeorgia, повідомляє Європейська правда.

Як зазначило видання, акція протесту у ніч проти 5 грудня стала першою такою за тиждень проєвропейських мітингів.

Зазвичай тисячі людей починали відтісняти від парламенту Грузії після сутичок між невеликими групами протестувальників і силовиків на прилеглих до проспекту Руставелі вулицях.

Водночас напередодні на акції таких дій не було зафіксовано. Також журналісти зазначили, що під час протесту практично не використовували піротехніку.

Однак без затримань не обійшлося. Зазначається, що двох людей затримали після словесної перепалки із силовиками на вулиці Чичинадзе.

Щонайменше трьох демонстрантів перевели до відділків ще до початку мітингу, за підсумками обшуків пасажирів станції метро "Площа Свободи". Як передає видання, у поліції заявили, що знайшли в затриманих протиправні предмети.

Близько 02:00 демонстранти перемістилися від парламенту ближче до площі Республіці, а близько 04:30 вони розійшлися з Руставелі.

Нагадаємо, у Грузії вже майже тиждень тривають протести після заяви прем’єра про те, що Тбілісі до 2029 року ставить на паузу питання про відкриття перемовин про вступ до ЄС.