Повітряні сили: ППО збила 30 безпілотників, 12 – локаційно втрачено

﻿У ніч на 5 грудня російські війська вдарили по Україні безпілотниками різних типів та балістичними ракетами. Сили ППО збили 30 безпілотників, ще 12 – втрачено з радарів, а один полетів у напрямку Білорусі.

Про це повідомили﻿ Повітряні сили ЗСУ.

Зокрема росіяни атакували Дніпропетровщину двома балістичними ракетами "Іскандер-М", які запустили з Ростовської області. Також запустили по Україні 44 "Шахеди" та безпілотники невстановленого типу з напрямків Орел, Курськ (РФ).