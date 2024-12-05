Повітряні сили: ППО збила 30 безпілотників, 12 – локаційно втрачено
У ніч на 5 грудня російські війська вдарили по Україні безпілотниками різних типів та балістичними ракетами. Сили ППО збили 30 безпілотників, ще 12 – втрачено з радарів, а один полетів у напрямку Білорусі.
Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
Зокрема росіяни атакували Дніпропетровщину двома балістичними ракетами "Іскандер-М", які запустили з Ростовської області. Також запустили по Україні 44 "Шахеди" та безпілотники невстановленого типу з напрямків Орел, Курськ (РФ).
"Станом на 08.30 підрозділами зенітних ракетних військ, РЕБ та мобільних вогневих груп Повітряних Сил та Сил оборони України збито 30 ворожих БпЛА у Київській, Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Житомирській, Вінницькій, Хмельницькій та Одеській областях. 12 безпілотників локаційно втрачено, 1 — вийшов з підконтрольного повітряного простору у напрямку Білорусі", – йдеться у повідомленні.