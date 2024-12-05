В Україні змінять порядок допомоги при народженні дитини

Виплата грошової компенсації за "Пакунок малюка" з 2025 року буде проводитися на постійній основі. Пілотний проєкт працював протягом 2020-2024 років, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить проект постанови Кабміну на сайті ФПУ.

Механізм реалізації пілотного проекту передбачає перерахування грошової компенсації батькам, у яких народилася дитина, на поточний рахунок зі спеціальним режимом використання, відкритий в ПриватБанку.

Документом передбачено, що такий рахунок може бути відкритий в будь-якій банківській установі, яка готова долучитися до забезпечення монетизації "Пакунка малюка".

Державна служба у справах дітей буде оприлюднювати на своєму офіційному веб-сайті перелік уповноважених банків, з якими уклала договір про взаємодію.

Пакунок малюка

"Пакунок малюка" - це спеціальний набір, який надається новонародженим дітям в Україні. Він є соціальною допомогою, спрямованою на підтримку батьків у перші місяці життя дитини. Його надає держава відповідно до програми підтримки сімей із новонародженими.

Грошова компенсація за "Пакунок малюка" є одноразовою виплатою на кожну живонароджену дитину для придбання дитячих товарів - засобів догляду за дітьми та дитячих засобів гігієни, зокрема підгузків, серветок; дитячого одягу та взуття; дитячого харчування; дитячого посуду; дитячих іграшок; текстилю для дітей, у тому числі рушників, ковдр; дитячих ходунків, дитячих колясок, дитячих ванночок для купання.

За час реалізації пілотного проекту протягом 2020-2024 років грошову компенсацію виплачено понад 718,6 тис. осіб на суму понад 4,535 млрд гривень. Реєстр закладів торгівлі, що приєдналися до реалізації пілотного проекту, станом на листопад 2024 року містить понад 10,4 тис. закладів торгівлі, де можна придбати дитячі товари за кошти грошової компенсації.