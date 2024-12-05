В ОП заперечили підготовку до мобілізації 18-річних після заяви Блінкена

В Україні не готують мобілізацію громадян з 18 років. В Офісі президента спростовують цю інформацію. Про це написав радник президента України Дмитро Литвин у соцмережі Х, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

"Ніхто не готує ніяку мобілізацію 18-річних" , - написав він у відповідь на пост про доцільність вивозу хлопців 15−17 років за кордон.

Обговорення стосувалося заяви державного секретаря США Ентоні Блінкена про те, що Україна має схвалити "важкі рішення" щодо мобілізації.

На його думку, таке рішення буде критично важливим тому, що "навіть з грошима, навіть з боєприпасами, на фронті мають бути люди, щоб протистояти російській агресії".

Нагадаємо, у квітні 2024 року було ухвалено закон щодо зниження віку для мобілізації з 27 до 25 років.

Водночас тема мобілізації в Україні з 18 років дедалі активніше обговорюється у публічному просторі. Зокрема, на цьому наполягають західні партнери. Однак у владі заявляють, що Наразі в Україні немає жодних ініціатив щодо зниження призовного віку нижче 25 років.

У жовтні президент України Володимир Зеленський заявив, що наразі українська влада не немає планів щодо зниження призовного віку до 18 років. Зеленський зазначив, що партнери хотіли б, щоб в Україні зменшили призовний вік.