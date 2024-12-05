Опитування показало, скільки молодих українців хотіли б виїхати за кордон

Третина (32%) українців віком від 16 до 35 років хотіли би виїхати проживати за кордон якби мали таку можливість. Натомість 45% - не хотіли би, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорять дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

Частіше виїхати хочуть люди зі східних регіонів, малих міст, ВПО, чоловіки, молодь у віці 22-25 років, студенти.

Безпека, можливість більше заробляти, а також можливості для дитини – це основні мотиви виїзду. Також відносно важливими є кращі умови проживання, можливості подорожувати.

Проблема міграції з сільської місцевості пов’язана з економічними факторами: жителі сіл, які хочуть виїхати за кордон, частіше пояснюють це можливістю більше заробляти та кращими перспективами працевлаштування за кордоном.

Порівняно з іншими віковими групами для молодих людей у віці 16-21 мотивами переїзду частіше слугують пошук кращих умов проживання, самореалізації, перспектив роботи та якісної освіти.

У статевому розрізі жінки частіше аргументують своє бажання виїхати за кордон безпековими факторами та можливостями для дітей, натомість чоловіки – можливостями подорожувати та перспективами самореалізації.

Опитування проведено : 4-6 вересня серед 2000 респондентів віком від 16 до 35 років, які проживають в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій. Опитування проведено Соціологічною групою "Рейтинг" на замовлення ОБСЄ.

Міграція з України

За даними ООН, кількість українських мігрантів упродовж ІІІ кварталу зросла майже на 200 тис., зростання тривало й на початку IV кварталу - до майже 6,8 млн осіб станом на середину жовтня 2024 року.

Як зазначають в НБУ, тривала війна та значний дефіцит електроенергії зумовлюватимуть продовження зовнішньої міграції. НБУ очікує, що Україну цього року залишать 500 тисяч осіб.

У жовтні Міжнародний валютний фонд погіршив прогноз щодо кількості населення України. За прогнозом МВФ, біженці можуть почати повертатися лише у 2026 році. МВФ прогнозує таку кількість населення: 2024 рік – 33,4 млн осіб, 2025 рік – 33,0 млн осіб, 2026 рік – 34,2 млн осіб.