"Укрзалізниця" збільшила ліміти інтернету для пасажирів у деяких поїздах
"Укрзалізниця" вдвічі збільшила ліміти інтернету для пасажирів у деяких поїздах, повідомляє РБК-Україна.
Про це повідомляє прес-служба АТ "Укрзалізниця" у Facebook.
В яких поїздах УЗ збільшені ліміти інтернету
В "Укрзалізниці" розповіли, що вдвічі збільшили ліміти інтернету в поїздах:
- "Інтерсіті"
- "Інтерсіті+"
Уточнюється, що відтепер користувачам у поїздах доступно безкоштовно 2 Гб трафіку - на швидкості 10 Мб/с.
"Тож під час подорожей не гайте ані хвилини часу - спілкуйтеся з близькими, побратимами, колегами, партнерами, продовжуючи рух за розкладом", - додали в УЗ.
На яких маршрутах найактивніші користувачі
Згідно з інформацією "Укрзалізниці", від моменту запуску Wi-Fi в "Інтерсіті" ним вже скористалися 750 тисяч пасажирів.
"Фактично кожен другий пасажир швидкісних поїздів", - зауважили у компанії.
При цьому загальний обсяг трафіку на борту перевищив 2,3 петабайти.
В УЗ розповіли також, що найбільш активні користувачі Wi-Fi їздять маршрутами:
- №741/742 "Київ - Львів"
- №777/778 "Київ - Львів"
Там до інтернету підключаються в середньому 66% пасажирів кожного рейсу.
Wi-Fi у поїздах УЗ
Нагадаємо, у вересні 2024 року стало відомо, що після тривалого процесу з налаштування й тестування, "Укрзалізниця" запустила безкоштовний Wi-Fi у поїздах "Інтерсіті" та "Інтерсіті+".
У компанії пояснили, що кожному мандрівникові гарантується 1 Гб трафіку на швидкості 10 Мб/с. Водночас в УЗ зауважили, що послуга є безкоштовною допоки триває дослідна експлуатація.