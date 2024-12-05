"Укрзалізниця" збільшила ліміти інтернету для пасажирів у деяких поїздах

"Укрзалізниця" вдвічі збільшила ліміти інтернету для пасажирів у деяких поїздах, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє прес-служба АТ "Укрзалізниця" у Facebook.

В яких поїздах УЗ збільшені ліміти інтернету

В "Укрзалізниці" розповіли, що вдвічі збільшили ліміти інтернету в поїздах:

"Інтерсіті"

"Інтерсіті+"

Уточнюється, що відтепер користувачам у поїздах доступно безкоштовно 2 Гб трафіку - на швидкості 10 Мб/с.

"Тож під час подорожей не гайте ані хвилини часу - спілкуйтеся з близькими, побратимами, колегами, партнерами, продовжуючи рух за розкладом" , - додали в УЗ.

На яких маршрутах найактивніші користувачі

Згідно з інформацією "Укрзалізниці", від моменту запуску Wi-Fi в "Інтерсіті" ним вже скористалися 750 тисяч пасажирів.

"Фактично кожен другий пасажир швидкісних поїздів" , - зауважили у компанії.

При цьому загальний обсяг трафіку на борту перевищив 2,3 петабайти.

В УЗ розповіли також, що найбільш активні користувачі Wi-Fi їздять маршрутами:

№⁠⁠741/742 "Київ - Львів"

№777/778 "Київ - Львів"

Там до інтернету підключаються в середньому 66% пасажирів кожного рейсу.

Wi-Fi у поїздах УЗ

Нагадаємо, у вересні 2024 року стало відомо, що після тривалого процесу з налаштування й тестування, "Укрзалізниця" запустила безкоштовний Wi-Fi у поїздах "Інтерсіті" та "Інтерсіті+".

У компанії пояснили, що кожному мандрівникові гарантується 1 Гб трафіку на швидкості 10 Мб/с. Водночас в УЗ зауважили, що послуга є безкоштовною допоки триває дослідна експлуатація.