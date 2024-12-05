У Південній Кореї розпочали розслідування проти президента країни

Поліція Південної Кореї розпочала розслідування проти президента Юн Сок Йола. Його звинувачують у державній зраді після оголошення воєнного стану в країні, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Yonhap.

Розслідування проти президента було відкрито після отримання двох звернень:

від опозиційної партії "Відновлення Кореї";

від групи з 59 активістів.

"У скаргах звинувачується не лише Юн, але й колишній міністр оборони Кім Йон Хен, начальник штабу армії генерал Пак Ан Су та міністр внутрішніх справ Лі Сан Мін у державній зраді та інших пов'язаних звинуваченнях за їхню роль в оголошенні та подальшому скасуванні воєнного стану у вівторок", - пише видання.

Політична криза у Південній Кореї

3 грудня Юн Сок Йоль зробив несподівану заяву про введення в Південній Кореї воєнного стану. За його словами, причиною такого кроку стала діяльність опозиційних сил, які він охарактеризував як "антидержавні" та звинуватив у спробах паралізувати роботу державного апарату.

Відповідне рішення спричинило масові протести та зіткнення з правоохоронними органами та військовими поблизу будівлі парламенту.

Протягом кількох годин парламент Південної Кореї ухвалив резолюцію, яка закликала негайно припинити дію воєнного стану. Після цього таке ж рішення підтримав уряд країни.

Увечері того ж дня Юн Сок Йоль оголосив про скасування режиму воєнного стану, який діяв понад шість годин.