У Держдепі США закликали інвестувати у відбудову Україні ще до завершенння війни

Приватним інвесторам слід уже вкладати кошти у відбудову України, не чекаючи повного припинення бойових дій. Таку думку висловив заступник держсекретаря США, виконувач обов’язки спецпредставника США з питань економічного відновлення України Річард Верма під час участі у Конференції з відновлення України в Торонто, повідомляє Укрінформ.

“Чекати на повне припинення бойових дій для прискорення економічного відновлення означає чекати надто довго. Ми сподіваємося, що наші партнери з приватного сектору будуть розвивати імпульс, який ми створили завдяки підтримці України державним сектором” , - сказав Верма.

Він наголосив, що “потреби України величезні, але їм відповідають можливості”.

“США, Канада, ЄС та інші партнери-однодумці швидко й тісно співпрацюють над підтримкою та пришвидшенням економіки України під час конфлікту й в майбутньому. Нам потрібна участь приватного сектору. Ми повинні діяти зараз, щоб розв'язати питання відновлення там, де це можливо – в енергетиці, транспорті, житловому будівництві тощо – і працювати в таких сферах, як страхування, підготовка проєктів і розвиток робочої сили, щоб скоротити проміжок між війною та повномасштабним відновленням” , - зазначив заступник держсекретаря США.

На переконання Верми, “це не лише гідно, а й розумно з точки зору бізнесу”.