В ОП повідомили, скільки радників у Єрмака, але змовчали про їхню зарплату

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак має 9 радників, 4 з яких штатні і 5 – позаштатні, повідомляє Українська правда.

Про це говорить відповідь ОП на запит УП.

"Наразі в Офісі президента… працює 9 радників керівника Офісу президента, з яких 4 штатні радники… та 5 позаштатні радники".

Штатні радники Єрмака це:

Олександр Олександрович Бевз,

Лілія Василівна Пашинна,

Вікторія Олександрівна Романова,

Тетяна Іванівна Гайдученко.

Серед позаштатних радників Єрмака Дарія Зарівна, Михайло Подоляк, Еліна Ельянова, Олександр Роднянський та Сергій Лещенко.

На запитання щодо заробітної плати радників в ОП відповідати відмовились.

"Умови оплати праці штатних радників визначені постановою Кабінету Міністрів України від 24 грудня 2019 року № 1112 "Про умови оплати праці працівників державних органів, на яких не поширюється дія Закону України "Про державну службу"" , – повідомили в Офісі президента.

Щодо позаштатних радників, то в ОП наголосили, що вони заробітну плату не отримують.

"Українська правда" також просила вказати, за які питання відповідає кожен радник та якою була кількість радників керівника ОП у 2023 році. На ці запитання в Офісі президента не відповіли, вказавши, що запитувана інформація у них відсутня.

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