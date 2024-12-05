В ОП повідомили, скільки радників у Єрмака, але змовчали про їхню зарплату
Керівник Офісу президента Андрій Єрмак має 9 радників, 4 з яких штатні і 5 – позаштатні, повідомляє Українська правда.
Про це говорить відповідь ОП на запит УП.
"Наразі в Офісі президента… працює 9 радників керівника Офісу президента, з яких 4 штатні радники… та 5 позаштатні радники".
Штатні радники Єрмака це:
- Олександр Олександрович Бевз,
- Лілія Василівна Пашинна,
- Вікторія Олександрівна Романова,
- Тетяна Іванівна Гайдученко.
Серед позаштатних радників Єрмака Дарія Зарівна, Михайло Подоляк, Еліна Ельянова, Олександр Роднянський та Сергій Лещенко.
На запитання щодо заробітної плати радників в ОП відповідати відмовились.
"Умови оплати праці штатних радників визначені постановою Кабінету Міністрів України від 24 грудня 2019 року № 1112 "Про умови оплати праці працівників державних органів, на яких не поширюється дія Закону України "Про державну службу"", – повідомили в Офісі президента.
Щодо позаштатних радників, то в ОП наголосили, що вони заробітну плату не отримують.
"Українська правда" також просила вказати, за які питання відповідає кожен радник та якою була кількість радників керівника ОП у 2023 році. На ці запитання в Офісі президента не відповіли, вказавши, що запитувана інформація у них відсутня.
Передісторія:
- "Українська правда" понад місяць чекала на відповідь на запит щодо загальної кількості радників керівника ОП Андрія Єрмака. Перший запит в ОП ми надіслали 17 жовтня.