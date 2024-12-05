Зеленський офіційно запровадив санкції проти керівництва Грузії

Президент Володимир Зеленський підписав указ, який надає силу рішенню РНБО про санкції проти грузинської влади, повідомляє Ділова столиця.

Про це Зеленський повідомив у відеозверненні.

Так, президент України заявив, що санкції пов'язано із проросійським курсом Тбілісі та репресіями грузинської влади проти прихільників євроінтеграції цієї кавказької країни.

Зеленський зазначив, що грузинське керівництво "допомагає" президенту РФ Володимиру Путіну.

"Щойно підписав указ, який надає силу рішенню РНБО про санкції. Це санкції проти тієї частини влади зараз у Грузії, яка здає Грузію Путіну" , — заявив глава української держави.

Зеленський наголосив на важливості операвного реагування на події у світі.

"Так буває в міжнародних справах: якщо вчасно не відреагувати або якщо відреагувати непринципово, то далі – втрачені десятиліття і країни, позбавлені свободи" , — говорить президент України.

Зеленський підкреслив на важливості протидії Росії.

Від імені української влади він закликав "Європу, Америку, всіх у світі діяти так само – діяти принципово".

Як повiдомлялось, влада Грузії вирішила відмовитися від перемовин щодо вступу в Європейський Союз до 2028 року.

Перемога правлячої проросійської партії "Грузинська мрія" спричинила масові акції протесту прихильників європейської інтеграції Грузії. Силовики жорстко розганяють протести.