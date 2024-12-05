У Південній Кореї опозиція хоче у суботу проголосувати за імпічмент президента

Головна опозиційна політсила Південної Кореї "Демократична партія", яка контролює більшість у парламенті, має намір провести голосування щодо імпічменту президента Юн Сок Йоля в суботу, 7 грудня. Про це пише Yonhap, повідомляє Укрінформ.

"Прийнято рішення провести голосування щодо імпічменту в суботу, 7 грудня, близько 7 години вечора" , - заявили в партії.

Демпартія і п’ять менших опозиційних політсил у парламенті, які ініціювали процедуру імпічменту, стверджують, що оголошення Юном воєнного стану є порушенням Конституції та інших національних законів.

У разі схвалення ініціативи у парламенті справу розглядатиме Конституційний Суд.

Юридичні норми вимагають, щоб голосування по імпічменту відбулося не раніше 24 годин, але й не пізніше 72 годин після офіційного оголошення відповідної законодавчої ініціативи. Оскільки офіційно проєкт закону про імпічмент глави держави опозиція представила на пленарному засіданні 4 грудня, останнім днем для голосування є 7 грудня.

У Демпартії заявили, що голосування вирішили провести наприкінці відведеного законом терміну, щоб дати депутатам від правлячої партії достатньо часу для обговорення свого рішення стосовно оцінки дій Юна.

Проєкт закону про імпічмент президента має підтримати не менше двох третин парламентаріїв, або не менше 200 із 300-місних Національних зборів. У опозиції є 192 депутати, тому вона потребує підтримки щонайменше восьми законодавців від правлячої партії "Сила народу".

Лідер партії влади Хан Дон Хун вже пообіцяв, що його політсила не підтримає законопроєкт про імпічмент і докладе всіх зусиль, аби заблокувати його ухвалення.

Нагадаємо, голова правлячої в Південній Кореї консервативної партії "Сила народу" Хан Дон Хун закликав президента Юн Сок Йоля вийти з партії через ситуацію з оголошенням у країні воєнного стану.

Президент Південної Кореї оголосив 3 грудня про введення воєнного стану в країні. Він пояснив своє рішення тим, що прагне "захистити ліберальну Південну Корею від загроз з боку комуністичних сил Північної Кореї та ліквідувати антидержавні елементи".

Однак уже за кілька годин Юн скасував своє рішення.

Міністр оборони Кім Йон Хьон вибачився перед жителями країни за ситуацію з оголошенням воєнного стану та подав у відставку.

Опозиційні партії Південної Кореї 4 грудня подали до Національних зборів (парламенту) звернення про імпічмент президента.