Нічна атака на Київську область: в ОВА розповіли про наслідки

Російська армія атакувала Київську область безпілотниками вночі 5 грудня, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомив голова Київської обладміністрації Руслан Кравченко.

"Ворог не припиняє нічні атаки безпілотниками на Київщину. В області працювали сили ППО. Є збиті цілі. Постраждалих серед населення немає" , — розповів він.

За словами Кравченка, влучань у житло чи критичну інфраструктуру не було. Однак унаслідок падіння уламків збитих дронів у двох районах області пошкоджені 3 приватних будинки та електромережа.

"У будинках пошкоджені вікна, двері, покрівлі" , — перелічив голова ОВА.

Як повiдомлялось, у ніч на 5 грудня росіяни атакували Україну дронами та "Іскандерами".