Нічна атака на Київську область: в ОВА розповіли про наслідки
Російська армія атакувала Київську область безпілотниками вночі 5 грудня, повідомляє Ділова столиця.
Про це повідомив голова Київської обладміністрації Руслан Кравченко.
"Ворог не припиняє нічні атаки безпілотниками на Київщину. В області працювали сили ППО. Є збиті цілі. Постраждалих серед населення немає", — розповів він.
За словами Кравченка, влучань у житло чи критичну інфраструктуру не було. Однак унаслідок падіння уламків збитих дронів у двох районах області пошкоджені 3 приватних будинки та електромережа.
"У будинках пошкоджені вікна, двері, покрівлі", — перелічив голова ОВА.
Як повiдомлялось, у ніч на 5 грудня росіяни атакували Україну дронами та "Іскандерами".