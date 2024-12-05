Євросоюз готовий компенсувати частку США в угоді про $50 млрд для України – ЗМІ

Європейський Союз готовий фінансово компенсувати вихід США з довготривалої багатосторонньої угоди про надання Україні кредиту в розмірі $50 млрд для підтримки країни у війні з Росією. Про це пише Politico, повідомляє ЛігаБізнес.

Заступник міністра фінансів Польщі Павел Карбовник, виступаючи на заході з нагоди початку головування країни у Раді ЄС, заявив, що існує ризик того, що нещодавно обраний президент США Дональд Трамп вийде з угоди на $50 млрд.

Спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон відхилив прохання адміністрації Джо Байдена включити до законопроєкту про витрати $24 млрд на допомогу Україні.

"У нас є новообраний президент, і ми збираємося почекати і взяти до уваги вказівки нового головнокомандувача щодо всього цього, тому я не очікую, що зараз буде надано будь-яке фінансування Україні" , – зазначив Джонсон.

З огляду на рівень невизначеності, Карбовник закликав Трампа якнайшвидше оголосити про свої наміри, щоб дати ЄС час на розробку плану дій на випадок непередбачуваних обставин.

Карбовник додав, що якщо найгірший сценарій станеться, "ми, як ЄС, зробимо все можливе, щоб гарантувати, що $50 млрд надійдуть в Україну незалежно від Трампа". Водночас, за його словами, остаточна сума кредиту ЄС буде визначена до кінця року.

Нагадаємо, у жовтні країни G7 погодилися надати Україні кредит у розмірі $50 млрд із заморожених російських активів.

Згідно з угодою, яка була укладена 5 листопада, Брюссель і Вашингтон нададуть по $20 млрд, а Велика Британія, Канада і Японія внесуть решту суми.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн раніше заявляла, що лише ЄС може надати до 35 млрд євро, якщо США не зможуть виділити свою частку.