Окупанти проводять безперервні "м'ясні" штурми у Торецьку для виснаження ЗСУ – речниця

Російська армія проводить у Торецьку безперервні піхотні штурми, не шкодуючи своїх солдатів і намагаючись виснажити Сили оборони. Про це заявила речниця ОТУ "Луганськ" Анастасія Бобовнікова в ефірі телемарафону, повідомляє Укрінформ.

"Ситуація у Торецьку вкрай важка, тому що йдуть важкі міські бої. Ворог намагається тиснути на нас "м’ясом", не вважаючи за людей своїх військовослужбовців, вважаючи їх розхідником, яким можна закидати Сили оборони, поки ми не виснажимося. На жаль, вони мають дуже великий ресурс цього "м’яса". Якщо техніка менше використовується на цьому напрямку, то людського ресурсу там дуже багато. І ця буденність є найбільш складною у веденні бойових дій у Торецьку" , - зазначила Бобовнікова.

За її словами, штурмові дії окупантів у Торецьку відбуваються безперервно і під прикриттям артилерії.