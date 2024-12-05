Єрмак розповів іноземним ЗМІ, коли Україна буде готова до виборів

Україна буде готова негайно перейти до демократичних виборів після встановлення справедливого миру, повідомляє Ділова столиця.

Про це заявив голова Офісу президента Андрій Єрмак в інтерв'ю The Telegraph.

"Дивлячись на реальність, президент сказав, що після встановлення справедливого миру ми будемо готові негайно перейти до правильних демократичних виборів у нашій країні" , — повідомив він.

Відповідаючи на запитання, чи ймовірні вибори наступного року, голова ОПУ сказав, що президент Володимир Зеленський готовий до виборів "у будь-який момент". Водночас, додав Єрмак, необхідно, щоб їх визнали такими, що відповідають усім стандартам демократії у світі.

"Це означає, що треба, щоб усі громадяни України мали можливість проголосувати, включно з нашими героями, нашими солдатами на передовій, включно з людьми, які тимчасово залишають країну" , — пояснив він.

Голова ОПУ також зазначив, що нині Україна витрачає фінанси кошти на зарплати, солдатів і людей, щоб вижити й виграти війну.

"І, звісно, якщо будуть якісь варіанти, то якісь партнери зможуть нам допомогти" , — зауважив він.

Як повiдомлялось, Андрій Єрмак нині перебуває з візитом у США.