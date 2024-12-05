Зеленський розповів, скільки українців оформили "Зимову єПідтримку"

У межах програми "Зимова єПідтримка" заявки подали вже майже 5 мільйонів українців. Вчора до програми долучилася й Укрпошта, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

Майже 5 мільйонів людей подали заявки через "Дію" на оформлення "Зимової єПідтримки". Від учора окрім "Дії" до програми долучилася й Укрпошта. Зокрема, через Укрпошту, отримати допомогу зможуть пенсіонери та люди з інвалідністю 1 і 2 групи.

"Уже майже 5 мільйонів українців дали заявки на зимову виплату "єПідтримки". І сьогодні ж увійшла в програму Укрпошта: це буде ще більш ніж 2 мільйони людей, які отримують пенсії та соціальні платежі через Укрпошту - так само ці люди отримають і виплату 1000 гривень" , - зазначив Зеленський.

Що відомо про "Зимову єПідтримку"

Українська програма "Зимова єПідтримка" стартувала 1 грудня 2024 року. Спочатку заявку можна було подати через додаток "Дія", проте з 4 грудня допомога стала доступною через Укрпошту.

Щоб подати заявку через застосунок "Дія": перейдіть до розділу "Сервіси", оберіть послугу "Національний кешбек", потім "Зимова єПідтримка" та натисніть кнопку "Почати". Після чого, треба обрати, для кого призначена виплата (себе чи дитини). Далі вкажіть картку для зарахування коштів. Якщо картки немає, "Дія" запропонує відкрити її в банку-партнерів. І останнє - перевірте дані та надішліть заявку.

Кошти зарахують протягом 10 днів. Витратити їх можна до 31 грудня 2025 року.

Через "Укрпошту" тисячу можуть отримати пенсіонери віком від 60 років, люди з інвалідністю та всі, хто отримує пенсійні і соціальні виплати через пошту. Про виплату коштів працівники "Укрпошти" повідомлять під час отримання пенсії чи соціальної допомоги у грудні.

Нагадаємо, зимова допомога у розмірі тисячі гривень не поширюється на українців, які перебувають за кордоном. У разі її оформлення, їм доведеться повертати гроші.